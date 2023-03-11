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Данія має намір надати Україні першу партію танків Leopard 1 упродовж весни

11 березня, 2023 субота
13:30
війна з Росією Leopard 1А5

Данія очікує, що перша партія танків Leopard 1 у рамках співпраці Данії, Німеччини та Нідерландів надійде в Україну упродовж весни

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Таку заяву він зробив під час виступу за результатами відвідування німецького підприємства Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Воно займається підготовкою танків Leopard 1 для України.

Поульсен зазначив, що радий, що відвідав FFG. Він наголосив, що був там для того, щоб переконатися, що робота з підготовки танків для України просувається.

"Я пишаюся тим, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує українську боротьбу за свободу і ми сподіваємося, що зможемо доставити перші танки в Україну протягом весни", - сказав Поульсен.

У міноборони Данії нагадали, що країна спільно з Німеччиною та Нідерландами запустила ініціативу з відновлення великої кількості танків Leopard 1A5. У рамках цієї співпраці планують передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1.

"Першим етапом проєкту є якнайшвидша поставка танків для двох батальйонів - що еквівалентно приблизно 80 танкам - у найкоротші терміни", - наголосили у відомстві.

Крім того, у рамках проєкту українським військовим запропонують навчання та тренування з використанням танків. Також будуть запропоновані частини та комплект боєприпасів.

  • 24 лютого виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що його країна відкрита до обговорень щодо постачання Україні винищувачів.
Україна
Нідерланди
Німеччина
Данія
допомога Україні
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