Данія відкрита до постачання Україні винищувачів, – в. о. міністра оборони країни
Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що його країна відкрита до обговорень щодо постачання Україні винищувачів
Про це пише Sky News.
"Я не виключаю, що в певний момент може стати необхідно розлядати надання винищувачів… Я готовий розглядати можливості, залежно від подальшої ситуації в Україні. Проте тут і зараз я не можу оголошувати, що ми збираємося зробити внесок з боку Данії. Це речі, які потрібно дуже добре підготувати", — сказав чиновник.
За даними збройних сил Данії, з 1970-х років ВПС Данії придбали 77 літаків F-16, близько 30 з них працюють.
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