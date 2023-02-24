Про це пише Sky News.

"Я не виключаю, що в певний момент може стати необхідно розлядати надання винищувачів… Я готовий розглядати можливості, залежно від подальшої ситуації в Україні. Проте тут і зараз я не можу оголошувати, що ми збираємося зробити внесок з боку Данії. Це речі, які потрібно дуже добре підготувати", — сказав чиновник.

За даними збройних сил Данії, з 1970-х років ВПС Данії придбали 77 літаків F-16, близько 30 з них працюють.