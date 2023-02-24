Сунак планує закликати G7 поставити Україні зброю великої дальності
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак збирається закликати партнерів з G7 збільшити спроможність України зупинити російські сили
Про це йдеться у пресрелізі, оприлюдненому на сайті британського уряду.
Сьогодні, 24 лютого, на зустрічі G7 Сунак закликатиме міжнародних партнерів допомогти Україні подолати російські сили.
Підкреслюючи силу та рішучість міжнародної спільноти у підтримці України, прем’єр-міністр Великої Британії виступатиме за те, щоб зброя більшого радіуса дії надходила до ЗСУ.
Сунак розповість світовим лідерам, що складний потенціал допоможе захистити критично важливу цивільну інфраструктуру та зберегти лінію оборони. Очікується, що політик також повторить свою пропозицію щодо підтримки держав, які можуть передати винищувачі.
"Щоб Україна здобула перемогу, і щоб цей день став ближчим, їм (ЗСУ, - ред.) треба отримати вирішальну перевагу на полі бою. Зараз це має стати нашим пріоритетом. Замість поетапного підходу, нам потрібно діяти швидше, поставляючи артилерію, бронетехніку та засоби ППО", - мовиться у тексті заяви британського прем'єра.
За словами Ріші Сунака, "найближчі тижні будуть важкими для України, але вони будуть важкими і для Росії. Тому зараз настав час підтримати план України щодо переозброєння, перегрупування та контрнаступу".
- 18 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто розраховувати на постачання сучасних винищувачів після завершення війни з РФ. Проте того ж дня британський прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності.
- 20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про надання Україні винищувачів може бути ухвалене союзниками у найближчі один-два місяці.
- 21 лютого колишні прем'єри Великої Британії Борис Джонсон та Ліз Трасс закликали нарешті передати Україні винищувачі. Вони розкритикували Ріші Сунака через зволікання з винищувачами.
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