Боєприпаси під виглядом гумдопомоги й викрадення врожаю: Центр при РНБО назвав маніпуляції РФ на тимчасово окупованих територіях України
Центр при РНБО розповів про маніпуляції РФ на тимчасово окупованих територіях Сходу, Півдня та Південного Сходу України
Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.
До Запорізької області міністерство сільського господарства РФ постачає спецтехніку для збирання українського врожаю та подільшого викрадення.
На Херсонщину окупанти завозять боєприпаси під виглядом "гуманітарної допомоги".
У Маріуполі відбудеться "загальноосвітній форум Донецької області", під час якого окупанти розповідатимуть про нібито покращення життя.
На Луганщині росіяни поділили Лисичанськ на сектори фільтрації, між якими місцеві не можуть пересуватися.
На Харківщині українських підприємців у тимчасово окупованому Вовчанську змушують працювати на потреби Росії. У тих, хто не погоджується, відбирають бізнес.
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