Боєць MMA, який захищає Україну, показав чемпіонський пояс Bellator, що зберігся під бомбардуваннями в Ірпені

Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

Амосов, який після повномасштабного російського вторгнення став на захист України зі зброєю в руках, знайшов пояс у підвалі свого будинку, куди його, перед евакуацією з Ірпеня, заховала мати спортсмена.

"Пояс з великою історією. І тепер я нікому його не віддам. Моя мама надійно заховала його, завдяки чому він пережив бомбардування", - розповів Амосов.

Ярослав Амосов є першим в історії українським чемпіоном престижного промоушену Bellator. Українець є володарем титулу в напівсередній вазі (до 77 кг).



23 березня Bellator скасував поєдинок українського чемпіона зі змішаних єдиноборств Ярослава Амосова проти британця Майкла Пейджа.

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