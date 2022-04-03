Боєць MMA, який захищає Україну, показав чемпіонський пояс Bellator, що зберігся під бомбардуваннями в Ірпені
Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов знайшов у звільненому від російських окупантів Ірпені свій чемпіонський пояс Bellator
Про це повідомляє Суспільне:Спорт.
Амосов, який після повномасштабного російського вторгнення став на захист України зі зброєю в руках, знайшов пояс у підвалі свого будинку, куди його, перед евакуацією з Ірпеня, заховала мати спортсмена.
"Пояс з великою історією. І тепер я нікому його не віддам. Моя мама надійно заховала його, завдяки чому він пережив бомбардування", - розповів Амосов.
Ярослав Амосов є першим в історії українським чемпіоном престижного промоушену Bellator. Українець є володарем титулу в напівсередній вазі (до 77 кг).
- 23 березня Bellator скасував поєдинок українського чемпіона зі змішаних єдиноборств Ярослава Амосова проти британця Майкла Пейджа.
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