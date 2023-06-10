1. Я неодноразово писав, що контрнаступ складається з різних етапів, які вже давно тривають. Зараз відбувається новий важливий етап: спроба знайти слабке місце, виграти стратегічне положення. Остання стадія контрнаступу — це введення великої кількості військ, прорив або оточення ворога, закріплення на деокупованих територіях. Цей етап ще не настав, але можна сказати, що бої, які тривають зараз, є підготовчими до фінального етапу.

2. Ситуація складна. Ми знали, що у ворога сильна оборона. Пробивати її без втрат не можливо. І ми їх зазнаємо. Зараз можу сказати, що ситуація більш-менш вирівнялась і втрати ворога почали наздоганяти наші. Щоб прорвати оборону потрібно тиснути впродовж деякого часу, коли ворог втратить достатньо боєкомплекту і живої сили, щоб почати відступати.

Читайте також: Контрнаступ — не кіно, квиток на нього не купиш

Ми знали, що у ворога сильна оборона. Пробивати її без втрат не можливо. І ми їх зазнаємо. Зараз можу сказати, що ситуація більш-менш вирівнялась і втрати ворога почали наздоганяти наші. Щоб прорвати оборону потрібно тиснути впродовж деякого часу, коли ворог втратить достатньо боєкомплекту і живої сили, щоб почати відступати

3. Насправді нічого нового. Подібна ситуація у нас була в серпні-вересні, коли робились спроби прорватись на Херсон. На жаль, тоді ми теж зазнавали втрат. В першу чергу, через мінні загородження. Що було далі ви знаєте. Зараз дуже схожа ситуація. Після того як будуть пробиті перші найскладніші рубежі оборони, особливо мінні поля — наступ розгорнеться на повну.

4. Найскладніше зараз — це ІПСО. І ми, і ворог ведемо потужні інформаційні операції. Тому єдине, що я можу зараз вам порадити — фільтруйте інформацію всю, і вірте в ЗСУ. На жаль, я вже писав колись і пишу зараз: на війні не буває тиші. Якщо мовчимо ми — говорить ворог. І він почав дуже голосно говорити в останні дні. І говорить він неправду, маніпулює, і використовує наші страхи. Ситуація є іншою. Але станом на зараз ситуація не є хорошою на чиюсь користь. Все змінюється щогодини.

Читайте також: Про "торт" нашої Перемоги

Я можу порадити тільки запастись терпінням. Ми це неодноразово робили, і це завжди правильне рішення. Не довіряти жодній "катастрофічній" інформації й "ура-переможній" теж

5. В тому, що відбувається, я можу порадити тільки запастись терпінням. Ми це неодноразово робили, і це завжди правильне рішення. Не довіряти жодній "катастрофічній" інформації й "ура-переможній" теж. За моїм прогнозом все стане більш менш зрозуміло до кінця тижня.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист