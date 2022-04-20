Боксер Ф'юрі, який повинен був битись з Усиком, оголосив про завершення кар'єри

Про це повідомляє Boxingnews 24.



За словами Ф'юрі, йому більше нема чого досягати. 23 квітня він проведе останній бій у своїй кар'єрі - проти Ділліана Вайта.



"Мені більше нема чого досягати. Я виграв усі пояси на світі, які тільки можна виграти. Я побив усі рекорди. Ніхто в моїй епосі не отримав пояси Ring Magazine, тільки я. І ніхто в моїй епосі ніколи не був лінійним чемпіоном, тільки я. Я виграв усі пояси, які можна виграти в цьому виді спорту, і я йду з нього здоровим, цілим і непереможеним. Ні, я не проведу бій з Ентоні Джошуа, адже в нього вже були свої шанси. Усе відійшло, пропало. У нього було стільки шансів на те, щоб вийти на ринг і битися з Циганський королем, але він цього не зробив. У нього був шанс, а тепер він зник. Вибачте, але це все. Налаштуйтеся зараз на те, що після бою з Вайтом ви більше ніколи не побачите Великого Короля в дії. Так і є", – сказав Тайсон Ф’юрі.



WBC зобов'язала Ф'юрі провести проти Вайта обов'язковий захист. Сам чемпіон хотів зустрітися з Олександром Усиком бій за звання абсолютного чемпіона світу.



Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку він має зустрітися у реванші зі ще одним британцем - Ентоні Джошуа.

22 лютого стало відомо, що Тайсон Ф'юрі захищатиме титул чемпіона світу WBC 23 квітня у Лондоні в поєдинку проти Ділліана Вайта.

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