Ф'юрі оголосив про поєдинок з важковаговиком, який зірвав його супербій з Усиком
Британський боксер Тайсон Ф'юрі захищатиме титул чемпіона світу WBC 23 квітня у Лондоні в поєдинку проти співвітчизника Ділліана Вайта
Про це повідомляє Sky Sports.
Обов'язковий претендент на титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі Ділліан Вайт заявив, що підписав контракт на бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.
"Де б вони не хотіли провести бій, коли б вони не хотіли провести бій, мені байдуже. Я намагався зустрітися з Ф'юрі протягом тривалого часу. Я завжди був готовий битися з ним. Я просто хочу битися з ним за титул чемпіона світу зараз", – сказав Вайт.
Промоутер Тайсон Ф'юрі Боб Арум заявив, що його боксер також поставив підпис під угодою. Поєдинок має відбутися 23 квітня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".
WBC зобов'язала Ф'юрі провести проти Вайта обов'язковий захист. Сам чемпіон хотів зустрітися з Олександром Усиком бій за звання абсолютного чемпіона світу.
Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з ще одним британцем - Ентоні Джошуа.
- Нагадаємо, 17 лютого Тайсон Ф'юрі звернувся до Ділліана Вайта із вимогою негайно підписати контракт на бій.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.33
Купівля 28.33Продаж 28.82
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.75
- Актуальне
- Важливе