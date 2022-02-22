Ф'юрі оголосив про поєдинок з важковаговиком, який зірвав його супербій з Усиком

Про це повідомляє Sky Sports.

Обов'язковий претендент на титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі Ділліан Вайт заявив, що підписав контракт на бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

"Де б вони не хотіли провести бій, коли б вони не хотіли провести бій, мені байдуже. Я намагався зустрітися з Ф'юрі протягом тривалого часу. Я завжди був готовий битися з ним. Я просто хочу битися з ним за титул чемпіона світу зараз", – сказав Вайт.

Промоутер Тайсон Ф'юрі Боб Арум заявив, що його боксер також поставив підпис під угодою. Поєдинок має відбутися 23 квітня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

WBC зобов'язала Ф'юрі провести проти Вайта обов'язковий захист. Сам чемпіон хотів зустрітися з Олександром Усиком бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з ще одним британцем - Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, 17 лютого Тайсон Ф'юрі звернувся до Ділліана Вайта із вимогою негайно підписати контракт на бій.

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