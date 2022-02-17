Ф'юрі висунув ультиматум важковаговику, який зірвав його бій з Усиком
Британський боксер Тайсон Ф'юрі звернувся до співвітчизника Ділліана Вайта із вимогою негайно підписати контракт на бій
Про це Ф'юрі заявив у twitter.
Він виклав відео з тренування та попередив Вайта, що у нього залишилося три дні на те, аби поставити підпис під контрактом.
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), Ділліан Вайт - обов'язковий претендент на його пояс. WBC зобов'язала чемпіона провести проти британця обов'язковий захист. Сам британець хотів провести проти Олександра Усика бій за звання абсолютного чемпіона.
Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
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Нагадаємо, 16 лютого менеджер Олександра Усика Егіс Клімас заявив, що бій українського боксера проти Тайсона Ф'юрі зірвався через обов'язковий захист британцем титулу WBC.
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