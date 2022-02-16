У команді Усика розповіли, чому зірвався бій за абсолютне чемпіонство з Ф'юрі

Про це Клімас розповів у інтерв'ю The 3 Knockdown Rule.

За його словами шанси на проведення поєдинку між Усиком та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу були великими і переговори просувалися успішно.

"Ми намагалися влаштувати бій з Ф'юрі, нас підтримувала Саудівська Аравія.

Я злітав у Дубай ще перед візитом туди Усика. Ми зустрілися з людьми, які стояли за цим. Ми спілкувалися, і все йшло у цьому напрямку. Здавалося, що поєдинок відбудеться, але потім раптово з'ясувалося, що тут замішано дуже багато нюансів", - сказав Клімас.

Він зазначив, що головною причиною стало те, що WBC (Всесвітня боксерська рада) призначив для Ф'юрі обов'язковий захист проти Ділліана Вайта.

"Тому ми повернулися до реваншу з Джошуа. Спочатку була домовленість, що він відбудеться до 25 квітня, але оскільки ми вели переговори з Ф'юрі, то погодилися провести цей поєдинок до 12 червня", – зазначив Клімас.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC.

Олександр Усик є чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Нагадаємо, 29 січня американський промоутер Боб Арум заявив, що Олександр Усик та Ентоні Джошуа проведуть реванш у червні 2022 року.

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