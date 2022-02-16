У команді Усика розповіли, чому зірвався бій за абсолютне чемпіонство з Ф'юрі
Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас заявив, що бій українського боксера проти Тайсона Ф'юрі зірвався через обов'язковий захист британцем титулу WBC
Про це Клімас розповів у інтерв'ю The 3 Knockdown Rule.
За його словами шанси на проведення поєдинку між Усиком та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу були великими і переговори просувалися успішно.
"Ми намагалися влаштувати бій з Ф'юрі, нас підтримувала Саудівська Аравія.
Я злітав у Дубай ще перед візитом туди Усика. Ми зустрілися з людьми, які стояли за цим. Ми спілкувалися, і все йшло у цьому напрямку. Здавалося, що поєдинок відбудеться, але потім раптово з'ясувалося, що тут замішано дуже багато нюансів", - сказав Клімас.
Він зазначив, що головною причиною стало те, що WBC (Всесвітня боксерська рада) призначив для Ф'юрі обов'язковий захист проти Ділліана Вайта.
"Тому ми повернулися до реваншу з Джошуа. Спочатку була домовленість, що він відбудеться до 25 квітня, але оскільки ми вели переговори з Ф'юрі, то погодилися провести цей поєдинок до 12 червня", – зазначив Клімас.
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC.
Олександр Усик є чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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Нагадаємо, 29 січня американський промоутер Боб Арум заявив, що Олександр Усик та Ентоні Джошуа проведуть реванш у червні 2022 року.
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