Промоутер Ф'юрі "злив" нову дату реваншу Усика та Джошуа

Про це Арум розповів у інтерв'ю каналу FightHype в YouTube.

За словами промоутера іншого британського боксера Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Олександр Усик проведуть другий поєдинок у червні.

"Вони проведуть бій у червні", - сказав Арум.

Він додав, що розраховує на зустріч переможця їхнього поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, проте не збирається про це зараз говорити з промоутером Ентоні Джошуа - Едді Хірном.

"Якщо Усик знову поб'є Джошуа, Хірну не буде чого сказати. Правильно? Тільки якщо Джошуа поб'є Усика, то Хірн повернеться до справи. Тому немає причин говорити з Хірном про цей поєдинок. Натомість я поговорю про це з менеджером Усика Егісом Клімасом, і все буде вирішено за пару годин", - переконаний Арум.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Очікувалося, що він навесні має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.



Нагадаємо, 27 січня Тайсон Ф'юрі заявив, що проведе наступний поєдинок проти Ділліана Вайта.

29 січня Боб Арум розповів, що бій британського боксера проти українця Олександра Усика зірвався через священний місяць Рамадан.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb