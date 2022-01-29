Промоутер Ф'юрі "злив" нову дату реваншу Усика та Джошуа
Американський промоутер Боб Арум заявив, що українець Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа проведуть реванш у червні 2022 року
Про це Арум розповів у інтерв'ю каналу FightHype в YouTube.
За словами промоутера іншого британського боксера Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Олександр Усик проведуть другий поєдинок у червні.
"Вони проведуть бій у червні", - сказав Арум.
Він додав, що розраховує на зустріч переможця їхнього поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, проте не збирається про це зараз говорити з промоутером Ентоні Джошуа - Едді Хірном.
"Якщо Усик знову поб'є Джошуа, Хірну не буде чого сказати. Правильно? Тільки якщо Джошуа поб'є Усика, то Хірн повернеться до справи. Тому немає причин говорити з Хірном про цей поєдинок. Натомість я поговорю про це з менеджером Усика Егісом Клімасом, і все буде вирішено за пару годин", - переконаний Арум.
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Очікувалося, що він навесні має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
- Нагадаємо, 27 січня Тайсон Ф'юрі заявив, що проведе наступний поєдинок проти Ділліана Вайта.
- 29 січня Боб Арум розповів, що бій британського боксера проти українця Олександра Усика зірвався через священний місяць Рамадан.
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