Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Промоутер Ф'юрі "злив" нову дату реваншу Усика та Джошуа

Промоутер Ф'юрі "злив" нову дату реваншу Усика та Джошуа

29 січня, 2022 субота
22:47
Спорт Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)

Американський промоутер Боб Арум заявив, що українець Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа проведуть реванш у червні 2022 року

Про це Арум розповів у інтерв'ю каналу FightHype в YouTube. 

За словами промоутера іншого британського боксера Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Олександр Усик проведуть другий поєдинок у червні. 

"Вони проведуть бій у червні", - сказав Арум. 

Він додав, що розраховує на зустріч переможця їхнього поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, проте не збирається про це зараз говорити з промоутером Ентоні Джошуа - Едді Хірном.  

"Якщо Усик знову поб'є Джошуа, Хірну не буде чого сказати. Правильно? Тільки якщо Джошуа поб'є Усика, то Хірн повернеться до справи. Тому немає причин говорити з Хірном про цей поєдинок. Натомість я поговорю про це з менеджером Усика Егісом Клімасом, і все буде вирішено за пару годин", - переконаний Арум. 

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). 

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Очікувалося, що він навесні має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бокс
Олександр Усик
Боб Арум
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Читайте також:
Путін
29 січня, 2022 субота
Окрім вузької групи безумців Патрушева і Путіна, російська еліта не хоче великої війни з Україною, – Піонтковський
Володимир Вірчіс
28 січня, 2022 п'ятниця
Вірчис не міг повірити, що його зрадила близька людина: стало відомо, чому знаний український боксер міг скоїти самогубство
снег
28 січня, 2022 п'ятниця
"Сніг, сильний вітер і морози": синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідні
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.56
    Купівля 28.56
    Продаж 28.9
  • EUR
    Купівля 31.77
    Продаж 32.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
29 січня
23:18
Ексклюзив
У Києві внаслідок зіткнення двох авто на Кільцевій дорозі загинула жінка
22:22
Moderna
Moderna розпочала випробовувати вакцину від ВІЛ на людях
22:01
Владислав Супряга
"Динамо" домовилося про трансфер українського форварда до італійського клубу
21:39
Дмитро Кулеба
Кількість літаків з "аргументами" всі бачать: Кулеба заявив, що Україна успішно втілює нову стратегію протидії російській агресії
21:21
Ексклюзив
Михайло Забродський
"Щоб контролювати Київ, його не треба захоплювати – достатньо окупувати частину Лівобережжя", – Михайло Забродський
21:15
Фрідріх Мерц
Новий лідер партії Меркель заявив, що Європа припуститься помилки, якщо відключить РФ від SWIFT
21:07
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Зеленський створив напругу у відносинах із союзниками та репутаційні проблеми особисто для Байдена – розслідування "Еспресо"
20:44
протести в Казахстані
Президент Казахстану Токаєв пояснив, чому особисто наказав стріляти в протестувальників та згадав про Сталіна
20:21
Мілош Земан
У канцелярії президента Чехії знищили секретний документ про причетність агентів російського ГРУ до вибухів на складах зброї
19:55
Дмитро Ярош
Ярош до Зеленського: Перед тим, як щось виголошувати, думайте і не підігравайте російській агентурі
19:54
хакер
Українців попередили про нову кібератаку, яку здійснюють через поштову розсилку
19:29
Олексій Резніков
Резніков розкритикував Німеччину через відмову надати зброю Україні
19:11
Ексклюзив
У Києві таксі наїхало на чоловіка на пішохідному переході
18:55
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Промоутер назвав несподівану причину зриву бою Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу
18:30
НАТО
Угорщина відмовилася розміщувати сили НАТО, які перекидають на схід Європи
18:16
Джо Байден
У США затримали чоловіка, який планував замах на Байдена
17:55
Андрій Шевченко
У Польщі не ризикнули призначити Шевченка тренером збірної через його дружбу з російським олігархом Абрамовичем, - Przeglad Sportowy
17:34
ООС ЗСУ
29 січня на фронті не зафіксовано жодного порушення режиму "тиші"
17:19
Російські військові
У РФ заявили про відведення військ Західного військового округу в місця постійної дислокації
16:55
Ешлі Барті
Перша ракетка світу виграла Australian Open та перервала 44-річну "чорну смугу"
16:43
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"У Путіна нема жодних маневрів – лише або в Африку, або в ОРДЛО", – Андрій Піонтковський
16:37
Виступаючи з промовою, Лукашенко 36 разів сказав слово "війна"
16:22
Зоран Міланович
Президент Хорватії назвав прем'єра країни "українським агентом"
16:20
Марко Міхельсон
Київ має вкладати гроші в оборону, а не у "Велике будівництво", - Марко Міхельсон
16:12
Ексклюзив
Андрій Санніков
"Те, що відбувається в Білорусі, – це найсерйозніший показник підготовки до війни", – Андрій Санніков
16:01
Росія перекинула на Донбас
Інформацію про постачання РФ донорської крові на кордон з Україною, розповсюджують, аби посіяти паніку і страх в нашому суспільстві, - Міноборони
16:00
Ексклюзив
Путін
Окрім вузької групи безумців Патрушева і Путіна, російська еліта не хоче великої війни з Україною, – Піонтковський
15:47
Кива чекає на "визволителів" з РФ, але російською пише страшенно неоковирно
15:31
Жан Ів Ле Дріан та Анналена Бербок
Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну "заради деескалації напруженості"
15:15
Збірна України з футзалу
Збірна України дізналася суперника по чвертьфіналу Євро-2022 з футзалу
14:47
Віктор Бабарико
Експретенденту в президенти Білорусі Бабарико не дають читати у в'язниці
14:24
Давид Арахамія
Зараз немає розвідданих про військові приготування з боку Росії, - Арахамія
14:13
Борис Джонсон
Борис Джонсон хоче особисто поспілкуватися з Путіним
13:46
На російсько-білоруських навчаннях фігурує карта розчленованої України
13:22
Марихуана, солі, амфетаміни. У 4 областях викрили групи наркоділків
13:16
Микола Княжицький
Микола Княжицький: в голові Зеленського все перевернуто, а його суперечка з Байденом - верх ідіотизму
12:55
Матеуш Моравецький
Прем'єр Польщі Моравецький вирушає до України
12:33
Кремлівська пропаганда звинувачує "українців" у вбивстві пасажирів маршрутки в Воронежі
12:10
Агробізнес озвучив план дій на випадок нових військових ударів Росії по Україні
11:57
Інтерв’ю
Віталій Ломакович
Нацбанку варто було б активніше гасити панічні настрої, – Віталій Ломакович
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV