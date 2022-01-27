Британський важковаговик Ф'юрі назвав ім'я наступного суперника
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що проведе наступний поєдинок проти співвітчизника Ділліана Вайта
Про це повідомляє Sky Sports.
За словами Ф'юрі, він захищатиме титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у бою проти обов'язкового претендента на пояс - Вайта.
"Я не можу дочекатися, щоб ударити Вайта в обличчя. Вайт, тренуйся наполегливо, бо будеш знищений", - сказав Ф'юрі.
Британець намагався вмовити свого іншого співвітчизника - Ентоні Джошуа - поступитися йому правом на бій з Олександром Усиком, з яким вони могли визначити абсолютного чемпіона світу.
Передбачалося, що Джошуа, у разі згоди, зустрінеться з переможцем поєдинку Ф'юрі - Усик. Вайт після цього також мав провести бій з абсолютним чемпіоном світу.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
- Нагадаємо, 27 січня Тайсон Ф'юрі заявив, що Ентоні Джошуа втратив $90 млн через рішення негайно провести реванш з Олександром Усиком.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.82
Купівля 28.82Продаж 29.15
-
EUR
Купівля 32.24Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе