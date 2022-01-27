Британський важковаговик Ф'юрі назвав ім'я наступного суперника

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами Ф'юрі, він захищатиме титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у бою проти обов'язкового претендента на пояс - Вайта.

"Я не можу дочекатися, щоб ударити Вайта в обличчя. Вайт, тренуйся наполегливо, бо будеш знищений", - сказав Ф'юрі.

Британець намагався вмовити свого іншого співвітчизника - Ентоні Джошуа - поступитися йому правом на бій з Олександром Усиком, з яким вони могли визначити абсолютного чемпіона світу.

Передбачалося, що Джошуа, у разі згоди, зустрінеться з переможцем поєдинку Ф'юрі - Усик. Вайт після цього також мав провести бій з абсолютним чемпіоном світу.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.