Джошуа ухвалив рішення щодо реваншу з Усиком, через яке втратив $90 млн, - Ф'юрі
Британський боксер Тайсон Ф'юрі стверджує, що його співвітчизник Ентоні Джошуа втратив можливість заробити $90 млн через рішення щодо реваншу з українцем Олександром Усиком
Про це Ф'юрі заявив у коментарі YouTube-каналу RING IQ BOXING TALK.
За його словами, Ентоні Джошуа та його промоутер Едді Хірн ухвалили рішення, через яке втратили $90 млн.
"Я змушений записати це відео. Едді Хірн та Ентоні Джошуа – найгірші бізнесмени в історії. Сьогодні вони втратили $90 млн. Божевільні", – сказав Ф'юрі.
Вочевидь, він має на увазі, що Ентоні Джошуа відмовився поступатися йому правом на бій з українцем Олександром Усиком. Якби він дозволив побитися Тайсону Ф'юрі з українцем за звання абсолютного чемпіона світу то отримав би $20 млн відступних та право зустрітися з переможцем поєдинку. За підрахунками Ф'юрі бій проти нього приніс би Джошуа ще $70 млн.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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Нагадаємо, 25 січня Ентоні Джошуа спростував інформацію про те, що він відмовився від негайного реваншу з Олександром Усиком за 15 млн фунтів.
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