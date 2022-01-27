Джошуа ухвалив рішення щодо реваншу з Усиком, через яке втратив $90 млн, - Ф'юрі

Про це Ф'юрі заявив у коментарі YouTube-каналу RING IQ BOXING TALK.

За його словами, Ентоні Джошуа та його промоутер Едді Хірн ухвалили рішення, через яке втратили $90 млн.

"Я змушений записати це відео. Едді Хірн та Ентоні Джошуа – найгірші бізнесмени в історії. Сьогодні вони втратили $90 млн. Божевільні", – сказав Ф'юрі.

Вочевидь, він має на увазі, що Ентоні Джошуа відмовився поступатися йому правом на бій з українцем Олександром Усиком. Якби він дозволив побитися Тайсону Ф'юрі з українцем за звання абсолютного чемпіона світу то отримав би $20 млн відступних та право зустрітися з переможцем поєдинку. За підрахунками Ф'юрі бій проти нього приніс би Джошуа ще $70 млн.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).



Нагадаємо, 25 січня Ентоні Джошуа спростував інформацію про те, що він відмовився від негайного реваншу з Олександром Усиком за 15 млн фунтів.

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