Джошуа відреагував на чутки про відмову від реваншу з Усиком за 15 млн фунтів

Про це він заявив у коментарі журналісту Майклу Бенсону в twitter.

За словами Ентоні Джошуа, він не брав відступних, аби дозволити іншому британцю - Тайсону Ф'юрі - провести бій з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу, а потім зустрітися з переможцем цього поєдинку.

"Знаєте, що мене бісить у цих інтерв'ю – там цитують мене, але я точно знаю, що нічого не говорив. Де ці люди беруть інформацію? Я чую, як кажуть, що Джошуа погодився на 15 млн відступних. Я не підписував і не бачив контракту. Тож не слухайте нічого, що виходить не від мене. Я сам керую своєю долею, я сам займаюся своїм бізнесом, я розумна людина і завжди приймаю зважені рішення", - сказав Джошуа.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він мав зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).



20 січня повідомлялося, що Ентоні Джошуа вимагає за відтермінування реваншу з українцем Олександром Усиком $20 млн.

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