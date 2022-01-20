Стало відомо, яку суму вимагає Джошуа за відмову від реваншу з Усиком
Британський боксер Ентоні Джошуа вимагає за відтермінування реваншу з українцем Олександром Усиком $20 млн
Про це повідомляє Daily Star.
За інформацією таблоїда, Ентоні Джошуа отримав пропозицію відмовитися від негайного реваншу з Олександром Усиком та дозволити українцю провести бій проти іншого британця - Тайсона Ф'юрі - за звання абсолютного чемпіона світу.
Видання стверджує, що Джошуа згоден піти на такий крок за умови, що отримає 15 млн фунтів (близько $20 млн) та гарантію, що зустрінеться із переможцем поєдинку Усик - Ф'юрі.
Також організаторам бою доведеться заплатити 5 млн фунтів (близько $7 млн) за поступки Ділліану Вайту, який є обов'язковим претендентом на титул WBC (Всесвітньої боксерської ради), яким володіє Тайсон Ф'юрі.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Навесні він мав зустрітися у реванші з Джошуа, а Ф'юрі - захищати титул WBC в бою проти Вайта.
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Нагадаємо, 18 січня стало відомо, що Ентоні Джошуа розглядає можливість дозволити співвітчизнику Тайсону Ф'юрі зустрітися з Олександром Усиком.
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