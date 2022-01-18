Джошуа думає над тим, аби відмовитися від негайного реваншу з Усиком

Про це заявив промоутер українського важковаговика Олександр Красюк, повідомляє vRINGe.com.

За його словами, Джошуа може поступитися Ф'юрі правом на бій з Усиком за відступні та потім зустрітися з переможцем у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

"Я чув, що Джошуа може розглянути відхід у бік за правильні гроші, оскільки відчуває повагу до дивізіону та готовий дозволити відбутися бою за абсолютне чемпіонство в хевівейті", - сказав Красюк.

Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Контрактом на перший бій передбачено реванш, який мав відбутися навесні 2022 року.

Нагадаємо, 12 січня Тайсон Ф'юрі назвав Олександра Усика "накачаним стероїдами середньоваговиком".

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