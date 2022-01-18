Джошуа думає над тим, аби відмовитися від негайного реваншу з Усиком
Британський боксер Ентоні Джошуа розглядає можливість дозволити співвітчизнику Тайсону Ф'юрі зустрітися з українцем Олександром Усиком
Про це заявив промоутер українського важковаговика Олександр Красюк, повідомляє vRINGe.com.
За його словами, Джошуа може поступитися Ф'юрі правом на бій з Усиком за відступні та потім зустрітися з переможцем у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
"Я чув, що Джошуа може розглянути відхід у бік за правильні гроші, оскільки відчуває повагу до дивізіону та готовий дозволити відбутися бою за абсолютне чемпіонство в хевівейті", - сказав Красюк.
Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Контрактом на перший бій передбачено реванш, який мав відбутися навесні 2022 року.
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Нагадаємо, 12 січня Тайсон Ф'юрі назвав Олександра Усика "накачаним стероїдами середньоваговиком".
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