Ф'юрі звинуватив Усика у вживанні допінгу

Про це Ф'юрі заявив у twitter.

За його словами, Ентоні Джошуа віддав чемпіонські титули накачаному стероїдами середньоваговику.

"Не можу повірити, що AJ повернув Україні всі пояси у надважкій вазі. І це після тієї важкої роботи, яку я зробив для того, щоб їх повернути. Серйозної та марної роботи. Ти здоровенний і нікчемний волоцюга. До тебе підійшов маленький, накачаний стероїдами середньоваговик і забрав усі твої пояси", - сказав Ф'юрі.

Також він пообіцяв повернути титули до Британії.

"Для їхнього повернення знадобиться справжній британський бомбардувальник із Ланкастера – такий, як я. Я піду і звільню нікчемного маленького чоловічка від поясів і поверну їх до Британії", - запевнив Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня 2021 року в Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

