Ф'юрі дали тиждень, аби домовитися про бій з іншим британським боксером

Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітньої боксерської ради.

WBC продовжила період переговорів з приводу обов'язкового захисту титулу в надважкій вазі чинним чемпіоном Тайсоном Ф'юрі проти володаря "тимчасового" титулу Ділліана Вайта.

Якщо між сторонами не буде досягнуто згоди, то 18 січня, в штаб-квартирі WBC у Мехіко відбудуться торги, які дозволять будь-якому промоутеру зробити пропозицію про право на організацію бою.

Раніше WBC ухвалила рішення про розподіл гонорарів у поєдинку в пропорції 80 на 20 на користь Ф'юрі. Вайт вимагав 45% та має намір оскаржити рішення в арбітражному суді.

Нагадаємо, 30 грудня поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером було визнано найкращим боєм 2021 року.

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