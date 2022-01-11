Ф'юрі дали тиждень, аби домовитися про бій з іншим британським боксером
Британські важковаговики Тайсон Ф'юрі та Ділліан Вайт отримали тиждень, аби домовитися про поєдинок за звання чемпіона світу WBC
Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітньої боксерської ради.
WBC продовжила період переговорів з приводу обов'язкового захисту титулу в надважкій вазі чинним чемпіоном Тайсоном Ф'юрі проти володаря "тимчасового" титулу Ділліана Вайта.
Якщо між сторонами не буде досягнуто згоди, то 18 січня, в штаб-квартирі WBC у Мехіко відбудуться торги, які дозволять будь-якому промоутеру зробити пропозицію про право на організацію бою.
Раніше WBC ухвалила рішення про розподіл гонорарів у поєдинку в пропорції 80 на 20 на користь Ф'юрі. Вайт вимагав 45% та має намір оскаржити рішення в арбітражному суді.
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Нагадаємо, 30 грудня поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером було визнано найкращим боєм 2021 року.
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