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Ф'юрі дали тиждень, аби домовитися про бій з іншим британським боксером

11 січня, 2022 вiвторок
09:01
Спорт Тайсон Ф'юрі

Британські важковаговики Тайсон Ф'юрі та Ділліан Вайт отримали тиждень, аби домовитися про поєдинок за звання чемпіона світу WBC

Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітньої боксерської ради

WBC продовжила період переговорів з приводу обов'язкового захисту титулу в надважкій вазі чинним чемпіоном Тайсоном Ф'юрі проти володаря "тимчасового" титулу Ділліана Вайта.

Якщо між сторонами не буде досягнуто згоди, то 18 січня, в штаб-квартирі WBC у Мехіко відбудуться торги, які дозволять будь-якому промоутеру зробити пропозицію про право на організацію бою.

Раніше WBC ухвалила рішення про розподіл гонорарів у поєдинку в пропорції 80 на 20 на користь Ф'юрі. Вайт вимагав 45% та має намір оскаржити рішення в арбітражному суді.  

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Бокс
Тайсон Ф'юрі
Ділліан Вайт
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