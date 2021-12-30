Чотири нокдауни та нокаут: The Ring назвав найкращий бій 2021 року

Про це повідомляє The Ring.

Бій між Ф'юрі та Вайлдером за титул чемпіон світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) відбувся 9 жовтня у Лас-Вегасі (США). Боксери впродовж поєдинку по два рази побували у нокдаунах, а британець переміг нокаутом в 11-му раунді.

Четверта трихвилинка цього поєдинку перемогла у номінації раунд року - Ф'юрі впродовж нього двічі підіймався з нокдаунів.

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Це був вже третій бій між важковаговиками. У грудні 2018 року було зафіксовано нічию. У лютому 2020-го Ф'юрі нокаутував Вайлдера та відібрав у нього пояс WBC.

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Нагадаємо, 30 грудня журнал The Ring визнав Сауля Альвареса найкращим боксером світу 2021 року

Крім цього, бій між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа було визнано головною подією 2021 року в боксі.

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