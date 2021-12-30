The Ring назвав бій українського боксера головною подією 2021 року

Про це повідомляє The Ring.

Авторитетне видання визнало подією року бій, у якому Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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Цей поєдинок випередив у боротьбі за перемогу поєдинки мексиканця Сауля Альвареса - проти британця Біллі Джо Сондерс та американця Калеба Планта, Тайсона Ф'юрі з Великої Британії проти Деонтея Вайлдера зі США та зустріч американця Теренса Кроуфорда і Шона Портера.

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