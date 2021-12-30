The Ring назвав бій українського боксера головною подією 2021 року
Журнал The Ring визнав бій між українцем Олександром Усиком та Ентоні Джошуа головною подією 2021 року в боксі
Про це повідомляє The Ring.
Авторитетне видання визнало подією року бій, у якому Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Читайте також: Топ-7 найгучніших боксерських боїв 2021 року
Цей поєдинок випередив у боротьбі за перемогу поєдинки мексиканця Сауля Альвареса - проти британця Біллі Джо Сондерс та американця Калеба Планта, Тайсона Ф'юрі з Великої Британії проти Деонтея Вайлдера зі США та зустріч американця Теренса Кроуфорда і Шона Портера.
Читайте також: 10 найбільших спортивних перемог України у 2021 році
- 28 грудня стало відомо, що Ентоні Джошуа дозволить Олександру Усику зустрітися з Тайсоном Ф'юрі, якщо отримає право битися з переможцем за звання абсолютного чемпіона світу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.33
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 30.95
- Актуальне
- Важливе