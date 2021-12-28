Джошуа назвав умову, за якої дозволить побитися Усику та Ф'юрі

Про це заявив промоутер українського боксера Олександр Красюк у етері YouTube-каналу BoxOffice.

За його словами, Джошуа погодиться поступитися Ф'юрі правом на бій з Усиком, якщо потім отримає право на поєдинок з переможцем.

"Джошуа готовий зробити крок убік лише за умови гарантії того, що наступний поєдинок він проводить з переможцем. Але жодна людина на планеті не може це гарантувати з огляду на судовий позов Ділліана Вайта. Я вважаю, що найімовірнішим варіантом на сьогодні є поєдинок Ф'юрі – Вайт та реванш Усика та Джошуа", – сказав Красюк.

Він додав, що Ф'юрі хоче битися з Усиком і навіть Джошуа не проти цього, але на перешкоді поєдинку став обов'язковий претендент на титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) Вайт.

"Розмови про поєдинок Усика та Ф'юрі мають дуже серйозне підґрунтя. Проведення цього поєдинку хоче Ф'юрі, його промоутери та менеджери, Усик, його промоутери та менеджери. Ентоні Джошуа не проти, щоб відбувся цей бій - як і його промоутер Едді Хірн. Єдина людина, яка проти цієї справи – Ділліан Вайт", - пояснив Красюк.

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Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

22 грудня стало відомо, що Ентоні Джошуа категорично відмовився поступатися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі правом на бій з Олександром Усиком.

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