Джошуа "поставив крапку" у розмовах про відмову від бою з Усиком

Про це заявив один з членів управлінської команди британського важковаговика Девід Ганса, повідомляє talkSPORT.

За його словами, промоутер боксера Едді Хірн отримав категоричну відмову на пропозицію дозволити Тайсону Ф'юрі провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з Олександром Усиком, а вже потім зустрітися з переможцем їхнього поєдинку.

"Чесно кажучи, я та Едді Хірн розмовляли з Фредді Каннінгемом, менеджером Ентоні Джошуа та кількома іншими хлопцями. Ми тільки почали говорити, як він нас "заткнув". Це була повна відмова. AJ знає, що як команда менеджерів, ми збираємося вивчити для нього всі варіанти. Але він цілком зосереджений на тому, щоби виправити все у реванші", - сказав Ганса.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

14 грудня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі спочатку зустрінеться з Ділліаном Вайтом, а потім проведе бій з переможцем реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

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