Промоутер розповів, коли відбудеться бій Ф'юрі з Усиком

Про це заявив співпромоутер британця Френк Воррен, повідомляє Daily Star.

За його словами, наразі Тайсон Ф'юрі розпочав переговори з обов'язковим претендентом на титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) Ділліаном Вайтом з Великої Британії.

"Тайсону Ф'юрі було наказано розпочати переговори з Ділліаном Вайтом про захист титулу WBC у надважкій вазі. Вайт отримає свій шанс, коли ми досягнемо домовленості про контракт і він зможе побачити, що таке бокс у надважкій вазі елітного рівня. Хотів би побачити цей поєдинок у лютому чи березні у Великій Британії", - сказав Воррен.

Він додав, що після цього Ф'юрі планує зустрітися з переможцем бою між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

"Схоже, наступним суперником Ф'юрі буде Вайт, а потім ми перейдемо до поєдинку влітку проти Олександра Усика чи Ентоні Джошуа за звання абсолютного чемпіона. Це захопливі часи для суперважкого дивізіону", – сказав Воррен.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).