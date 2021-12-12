Усик та Ф'юрі зіштовхнулися на бою Ломаченка у Нью-Йорку

Відео оприлюднив YouTube-канал EsNews.

Боксери зустрілися під час бою між українцем Василем Ломаченком та Річардом Коммі з Гани. Усик прилетів на поєдинок підтримати співвітчизника, а британець - привітати промоутера Боба Арума з 90-річчям.

Обидва боксера висловили бажання зустрітися у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"Звичайно, я хочу, щоб Джошуа відійшов убік. Виходить, що це мінус одна сходинка, тобто я одразу поб'юся за абсолюта", – сказав Усик.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На весну 2022 року заплановано реванш між Усиком та Джошуа, який було передбачено контрактом на перший бій.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

