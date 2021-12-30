Оголошено ім'я найкращого боксера світу 2021 року
Журнал The Ring визнав мексиканського боксера Сауля Альвареса найкращим боксером світу 2021 року
Про це повідомляє The Ring.
"Канело" випередив в суперечці за престижну нагороду українця Олександра Усика, британців Джоша Тейлора та Тайсона Ф'юрі та американця Теренса Кроуфорда.
У 2021 році Сауль Альварес здобув перемоги над турком Авні Йилдиримом, британцем Біллі Джо Сондерсом та американцем Калебом Плантом.
Завдяки перемозі над останнім, "Канело" став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг).
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Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 30 грудня The Ring визнав бій між українцем Олександром Усиком та Ентоні Джошуа головною подією 2021 року в боксі.
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