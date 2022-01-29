Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Промоутер назвав несподівану причину зриву бою Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Промоутер назвав несподівану причину зриву бою Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

29 січня, 2022 субота
18:55
Спорт Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)

Промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що бій британського боксера проти українця Олександра Усика зірвався через священний місяць Рамадан

Про це Арум розповів у інтерв'ю каналу FightHype в YouTube. 

За його словами, бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком та Ф'юрі хотіли влаштувати інвестори з Близького Сходу, однак його не вдалося влаштувати, через те, що у квітні у мусульман триватиме священний місяць Рамадан. 

"Все було дуже заплутано. Інвесторам довелося б заплатити не лише за бій Усика та Ф'юрі. Вони повинні були задовольнити потреби Джошуа, щоб він відійшов убік, а це була величезна сума. Ще треба було дати Вайту відступні за два боя. Були проблеми із телевізійними правами. Тобто нічого не виходило. До того ж вони не могли провести бій у квітні через Рамадан. У найкращому разі поєдинок відбувся б у червні. В результаті Тайсон втратив терпіння", – сказав Арум.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), Ділліан Вайт - обов'язковий претендент на його пояс. 

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа. 
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Бокс
Олександр Усик
Боб Арум
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Рамадан
Ділліан Вайт
Читайте також:
сніг
28 січня, 2022 п'ятниця
"Сніг, сильний вітер і морози": синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідні
27 січня, 2022 четвер
"Щоб не впадати в паніку": командир "Азову" дав українцям поради на випадок повномасштабного вторгнення РФ
посвідчення ветерана війни
27 січня, 2022 четвер
Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону про статус ветеранів
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.56
    Купівля 28.56
    Продаж 28.9
  • EUR
    Купівля 31.77
    Продаж 32.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
29 січня
19:55
Дмитро Ярош
Ярош до Зеленського: Перед тим, як щось виголошувати, думайте і не підігравайте російській агентурі
19:54
хакер
Українців попередили про нову кібератаку, яку здійснюють через поштову розсилку
19:29
Олексій Резніков
Резніков розкритикував Німеччину через відмову надати зброю Україні
19:11
Ексклюзив
У Києві таксі наїхало на чоловіка на пішохідному переході
18:30
НАТО
Угорщина відмовилася розміщувати сили НАТО, які перекидають на схід Європи
18:16
Джо Байден
У США затримали чоловіка, який планував замах на Байдена
17:55
Андрій Шевченко
У Польщі не ризикнули призначити Шевченка тренером збірної через його дружбу з російським олігархом Абрамовичем, - Przeglad Sportowy
17:34
ООС ЗСУ
29 січня на фронті не зафіксовано жодного порушення режиму "тиші"
17:19
Російські військові
У РФ заявили про відведення військ Західного військового округу в місця постійної дислокації
16:55
Ешлі Барті
Перша ракетка світу виграла Australian Open та перервала 44-річну "чорну смугу"
16:43
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"У Путіна нема жодних маневрів – лише або в Африку, або в ОРДЛО", – Андрій Піонтковський
16:37
Виступаючи з промовою, Лукашенко 36 разів сказав слово "війна"
16:22
Зоран Міланович
Президент Хорватії назвав прем'єра країни "українським агентом"
16:20
Марко Міхельсон
Київ має вкладати гроші в оборону, а не у "Велике будівництво", - Марко Міхельсон
16:12
Ексклюзив
Андрій Санніков
"Те, що відбувається в Білорусі, – це найсерйозніший показник підготовки до війни", – Андрій Санніков
16:01
Росія перекинула на Донбас
Інформацію про постачання РФ донорської крові на кордон з Україною, розповсюджують, аби посіяти паніку і страх в нашому суспільстві, - Міноборони
16:00
Ексклюзив
Путін
Окрім вузької групи безумців Патрушева і Путіна, російська еліта не хоче великої війни з Україною, – Піонтковський
15:47
Кива чекає на "визволителів" з РФ, але російською пише страшенно неоковирно
15:31
Жан Ів Ле Дріан та Анналена Бербок
Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну "заради деескалації напруженості"
15:15
Збірна України з футзалу
Збірна України дізналася суперника по чвертьфіналу Євро-2022 з футзалу
14:47
Віктор Бабарико
Експретенденту в президенти Білорусі Бабарико не дають читати у в'язниці
14:24
Давид Арахамія
Зараз немає розвідданих про військові приготування з боку Росії, - Арахамія
14:13
Борис Джонсон
Борис Джонсон хоче особисто поспілкуватися з Путіним
13:46
На російсько-білоруських навчаннях фігурує карта розчленованої України
13:22
Марихуана, солі, амфетаміни. У 4 областях викрили групи наркоділків
13:16
Микола Княжицький
Микола Княжицький: в голові Зеленського все перевернуто, а його суперечка з Байденом - верх ідіотизму
12:55
Матеуш Моравецький
Прем'єр Польщі Моравецький вирушає до України
12:33
Кремлівська пропаганда звинувачує "українців" у вбивстві пасажирів маршрутки в Воронежі
12:10
Агробізнес озвучив план дій на випадок нових військових ударів Росії по Україні
11:57
Інтерв’ю
Віталій Ломакович
Нацбанку варто було б активніше гасити панічні настрої, – Віталій Ломакович
11:56
Ким насправді виявилися американці у формі у зоні АТО-ООС. З'явилося пояснення
11:46
Іван Плачков
"Блекаут в Україні можливий не через диверсії, а через критичну ситуацію з енергоносіями", – Іван Плачков
11:44
Режисерка стрічки "Клондайк" Марина Ер Горбач отримала нагороду "Санденсу" за найкращу режисуру
11:31
Євгеній Лавренчук
Інтерпол визнав, що Росія переслідує Євгена Лавренчука за політичними мотивами
10:46
Павло Латушко
Силовики Лукашенка "узялися" за доньку опозиціонера Латушка
10:30
Пожежа у Куп'янську забрала життя чоловіка і жінки
10:15
Перед приїздом Путіна на цвинтарі у Петербурзі дезінфіковували кучугури снігу, - ЗМІ
10:13
Сергій Кривонос
"Зараз сили тероборони мають не ремонти робити, а тренуватися", – генерал Кривонос
10:00
Сьогодні Україна вшановує звитяжний чин добровольців на станції Крути
09:30
В окупованій Євпаторії розсипається курортна поліклініка. Фотофакт
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV