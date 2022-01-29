Промоутер назвав несподівану причину зриву бою Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу
Промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що бій британського боксера проти українця Олександра Усика зірвався через священний місяць Рамадан
Про це Арум розповів у інтерв'ю каналу FightHype в YouTube.
За його словами, бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком та Ф'юрі хотіли влаштувати інвестори з Близького Сходу, однак його не вдалося влаштувати, через те, що у квітні у мусульман триватиме священний місяць Рамадан.
"Все було дуже заплутано. Інвесторам довелося б заплатити не лише за бій Усика та Ф'юрі. Вони повинні були задовольнити потреби Джошуа, щоб він відійшов убік, а це була величезна сума. Ще треба було дати Вайту відступні за два боя. Були проблеми із телевізійними правами. Тобто нічого не виходило. До того ж вони не могли провести бій у квітні через Рамадан. У найкращому разі поєдинок відбувся б у червні. В результаті Тайсон втратив терпіння", – сказав Арум.
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), Ділліан Вайт - обов'язковий претендент на його пояс.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
- Нагадаємо, 27 січня Тайсон Ф'юрі заявив, що проведе наступний поєдинок проти Ділліана Вайта.
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