Промоутер назвав несподівану причину зриву бою Усика та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Про це Арум розповів у інтерв'ю каналу FightHype в YouTube.

За його словами, бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком та Ф'юрі хотіли влаштувати інвестори з Близького Сходу, однак його не вдалося влаштувати, через те, що у квітні у мусульман триватиме священний місяць Рамадан.

"Все було дуже заплутано. Інвесторам довелося б заплатити не лише за бій Усика та Ф'юрі. Вони повинні були задовольнити потреби Джошуа, щоб він відійшов убік, а це була величезна сума. Ще треба було дати Вайту відступні за два боя. Були проблеми із телевізійними правами. Тобто нічого не виходило. До того ж вони не могли провести бій у квітні через Рамадан. У найкращому разі поєдинок відбувся б у червні. В результаті Тайсон втратив терпіння", – сказав Арум.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), Ділліан Вайт - обов'язковий претендент на його пояс.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.

