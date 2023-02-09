Болгарія готова заветувати ядерні санкції проти РФ і хоче припинення війни, - президент Радев
Болгарія ветуватиме ядерні санкції проти РФ, "бо вони безпосередньо вплинуть на ядерну енергетику" країни, але при цьому хоче припинення війни
Про це повідомляє Euractiv з посиланням на слова президента Болгарії Румена Радева.
"Настав час, через рік після початку цієї кривавої війни, перенести акцент на заходи, спрямовані на її припинення, а також на відновлення всіх дипломатичних зусиль у пошуку мирного вирішення", - сказав він.
Він сказав, що Болгарія продовжуватиме підтримувати народ України "в міру наших можливостей", щоб допомогти пережити критичні зимові місяці. Він стверджував, що надання зброї Україні дорівнює "гасінню пожежі бензином".
Відповідаючи на запитання про можливу нову хвилю санкцій, яка може охопити російський цивільний ядерний сектор, він сказав, що Болгарія не може прийняти санкції проти Росії".
"Болгарія не може прийняти санкції щодо ядерної енергетики, тому що вони безпосередньо вплинуть на нашу ядерну енергетику. Цього не можна допустити. Ми розглядаємо всі можливі сфери, де можливі подальші санкції. Але там, де на карту поставлені наші інтереси, як у ядерній енергетиці, ми дуже уважно стежимо за цими питаннями", - сказав він.
- 2 лютого Болгарія та Сербія запустили будівництво газогону, що зменшить енергозалежність від РФ. Газогін матиме пропускну спроможність 1,8 млрд кубометрів газу на рік. Ним газ із Азербайджану постачатимуть до Західної Європи.
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