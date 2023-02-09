Про це повідомляє Euractiv з посиланням на слова президента Болгарії Румена Радева.

"Настав час, через рік після початку цієї кривавої війни, перенести акцент на заходи, спрямовані на її припинення, а також на відновлення всіх дипломатичних зусиль у пошуку мирного вирішення", - сказав він.

Він сказав, що Болгарія продовжуватиме підтримувати народ України "в міру наших можливостей", щоб допомогти пережити критичні зимові місяці. Він стверджував, що надання зброї Україні дорівнює "гасінню пожежі бензином".

Відповідаючи на запитання про можливу нову хвилю санкцій, яка може охопити російський цивільний ядерний сектор, він сказав, що Болгарія не може прийняти санкції проти Росії".

"Болгарія не може прийняти санкції щодо ядерної енергетики, тому що вони безпосередньо вплинуть на нашу ядерну енергетику. Цього не можна допустити. Ми розглядаємо всі можливі сфери, де можливі подальші санкції. Але там, де на карту поставлені наші інтереси, як у ядерній енергетиці, ми дуже уважно стежимо за цими питаннями", - сказав він.