Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Церемонія запуску будівництва відбулася в болгарському місті Костинброд. Лідери двох країн зустрілись у місці, де збудують один кінець 170-кілометрової гілки. 109 км цієї гілки газогону проходитимуть через Сербію.

Газогін матиме пропускну спроможність 1,8 млрд кубометрів газу на рік. Ним газ із Азербайджану постачатимуть до Західної Європи. Крім того, газогін надасть Сербії доступ до скрапленого природного газу, що надходить із портів у Греції.

На церемонії запуску будівництва газогону також була присутня європейська комісарка з енергетики Кадрі Сімсон.

Проєкт із будівництва газогону коштує 85,5 млн євро. 25 млн євро надасть Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також 49,6 млн євро - ЄС у вигляді співфінансування. Решту коштів надасть Сербія.

Газогін є частиною ініціативи ЄС "Південний газовий коридор" зі зниження залежності від газу з РФ. Натомість газ надходитиме здебільшого з родовища Шах-Деніз, розташованого в Каспійському морі на території Азербайджану.

На початку січня 2023 року в Єврокомісії заявили, що газосховища ЄС заповнені на 83%.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що президент РФ Володимир Путін втратив газовий важіль тиску на Європу.

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