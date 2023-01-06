Віцеканцлер Німеччини вважає, що Путін втратив важіль газового тиску на Європу

Як повідомляє The Guardian, про це він сказав під час візиту до Норвегії.

На спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло Габек висловив обережний оптимізм щодо енергопостачання своєї країни.

Він зауважив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну застало Берлін у вразливий момент, оскільки він був надмірно залежним від постачань природного газу через газопровід "Північний потік – 1" і не зміг створити інфраструктуру для альтернативних каналів.

"Проблема Німеччини чи центральноєвропейська проблема полягала в тому, що половина наших яєць була в кошику Путіна, – сказав Габек. – І він їх знищив".

Однак, за його словами, на початку 2023 року Німеччина змогла замінити російські поставки газу, нафти й вугілля іншими каналами, як-от швидко побудовані термінали зрідженого природного газу (СПГ) та збільшення імпорту з Норвегії, яка нині є найбільшим постачальником газу в Європі.

"Зараз можу сказати, що сховища в Німеччині заповнені, десь на 90%, ми витримаємо цю зиму, і ціни падають", – сказав він.

За словами Габека, оскільки центральна Європа насолоджується відносно м’якою зимою, існує "достатня ймовірність", що її резервуари не будуть повністю порожніми в кінці холодного сезону.

Своєю чергою міністр енергетики Норвегії Тер’є Асланд у четвер, 5 січня, зазначив, що у 2023 році його країна зможе постачати до Європи 122 млрд кубометрів природного газу, що на 8% більше, ніж 2021-го.

Із 1 січня 2023 року Німеччина повністю відмовилася від російської нафти. Раніше – від російського газу та вугілля. А 3 січня в Німеччину природного газу доставили першу партію скрапленого газу зі США

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