До Німеччини прибув перший вантаж скрапленого газу зі США

Про це повідомило видання DW.

Відомо, що танкер Maria Energy пришвартувався до терміналу у Вільгельмсгафені, повідомив німецький енергетичний концерн Uniper.

Зокрема повідомляється, що тепер скраплений газ перевантажать на спеціальне судно Höegh Esperanza, де його перетворять на газоподібну форму, після чого закачають у німецьку газопровідну мережу.

Додається, що плавучий термінал у Вільгельмсгафені відкрили з низкою аналогічних об'єктів у грудні. Досі Німеччина була єдиною великою країною Європейського Союзу, яка не мала на своїй території інфраструктури для прийому скрапленого газу.

Уряд Німеччини на тлі війни Росії проти України та припинення поставок природного газу з РФ форсує створення інфраструктури для імпорту LNG. До відкриття готуються ще чотири плавучі термінали. Паралельно в Лубміні запустили в експлуатацію ще один приватний проєкт.

Окрім США, Німеччина імпортуватиме LNG з країн Північної та Західної Африки, а також із Близького Сходу.

29 листопада стало відомо, що Катар домовився про багаторічний контракт на скраплений газ для Німеччини.

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