Про це інформує AFP.

"Катар погодився поставляти в Німеччину два мільйони тонн скрапленого природного газу на рік протягом як мінімум 15 років, оскільки найбільша економіка Європи бореться за альтернативні поставки після вторгнення Росії в Україну", - пише відомство.

Партнер QatarEnergy, американська компанія ConocoPhillips, поставлятиме газ з катарських проєктів North Field East і South з 2026 року на СПГ-термінал Brunsbuttel, що розробляється на півночі Німеччини.

"За допомогою довгоочікуваної угоди Катар прагне "внести свій внесок в зусилля з підтримки енергетичної безпеки Німеччини і Європи", - сказав міністр енергетики Катару і генеральний директор QatarEnergy Саад Шеріда аль-Каабі.

Повідомляється, що основним ринком збуту газу з Катару, який шукає Європа після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, це країни Азії на чолі з Китаєм, Японією і Південною Кореєю. Раніше цей природний ресурс не був популярним через довгострокові угоди з азійськими країнами.

Видання пише, що договір з Німеччиною уклали через тиждень після того, як QatarEnergy оголосила про 27-річну угоду про постачання чотирьох мільйонів тонн на рік до Китаю.