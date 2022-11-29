Катар домовився про багаторічний контракт на скраплений газ для Німеччини
Катар домовився про мінімум 15-річний контракт на постачання скрапленого природного газу Німеччині, а саме постачання 2 млн тонн на рік
Про це інформує AFP.
"Катар погодився поставляти в Німеччину два мільйони тонн скрапленого природного газу на рік протягом як мінімум 15 років, оскільки найбільша економіка Європи бореться за альтернативні поставки після вторгнення Росії в Україну", - пише відомство.
Партнер QatarEnergy, американська компанія ConocoPhillips, поставлятиме газ з катарських проєктів North Field East і South з 2026 року на СПГ-термінал Brunsbuttel, що розробляється на півночі Німеччини.
"За допомогою довгоочікуваної угоди Катар прагне "внести свій внесок в зусилля з підтримки енергетичної безпеки Німеччини і Європи", - сказав міністр енергетики Катару і генеральний директор QatarEnergy Саад Шеріда аль-Каабі.
Повідомляється, що основним ринком збуту газу з Катару, який шукає Європа після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, це країни Азії на чолі з Китаєм, Японією і Південною Кореєю. Раніше цей природний ресурс не був популярним через довгострокові угоди з азійськими країнами.
Видання пише, що договір з Німеччиною уклали через тиждень після того, як QatarEnergy оголосила про 27-річну угоду про постачання чотирьох мільйонів тонн на рік до Китаю.
- 18 листопада стало відомо, що Європейський Союз заморозив російських активів на суму 68 мільярдів євро та національних резервів РФ на 33,8 мільярда.
- З березня 2022 року до Великої Британії ввезла нафти з Росії вартістю понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів, хоча в офіційній статистиці як російський імпорт це не фігурувало – це через те, що РФ використовує лазівки в обмеженнях, запроваджених Лондоном.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.4
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе