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Головна Економіка "Це здоровий рівень": у Єврокомісії повідомили про заповненість газосховищ ЄС на 83%

"Це здоровий рівень": у Єврокомісії повідомили про заповненість газосховищ ЄС на 83%

4 січня, 2023 середа
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У Єврокомісії заявили, що нині газосховища ЄС заповнені приблизно на 83%, це нормальний рівень станом на середину зими

Про це на брифінгу в Брюсселі 4 січня повідомив речник Єврокомісії Тім Макфі.

"У мене немає точних цифр перед собою, але востаннє, коли я перевіряв у своєму офісі, у нас було приблизно 83% заповнення газових потужностей, що є справді хорошим становищем у цей період року", - сказав він.

Макфі нагадав, що ЄС у листопаді перевищив граничну позначку, на яку збирався закачати газ, у зв’язку з теплою погодою та меншим споживанням, ніж у минулі роки. За його словами, це вплинуло на ринок та призвело до зниження цін на газ.

"Я би сказав, що зараз у нас здоровий рівень газу у сховищах на цей період року… Але ми знаємо, що цього року виклики продовжаться і ми повинні ще зробити багато речей для імплементації домовленостей, досягнутих минулого року", - зазначив речник Єврокомісії, уточнивши, що йдеться передусім про реформи у сфері енергоефективності.

  • Рада Євросоюзу 5 серпня 2022 року ухвалила постанову про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.

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