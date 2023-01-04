"Це здоровий рівень": у Єврокомісії повідомили про заповненість газосховищ ЄС на 83%
У Єврокомісії заявили, що нині газосховища ЄС заповнені приблизно на 83%, це нормальний рівень станом на середину зими
Про це на брифінгу в Брюсселі 4 січня повідомив речник Єврокомісії Тім Макфі.
"У мене немає точних цифр перед собою, але востаннє, коли я перевіряв у своєму офісі, у нас було приблизно 83% заповнення газових потужностей, що є справді хорошим становищем у цей період року", - сказав він.
Макфі нагадав, що ЄС у листопаді перевищив граничну позначку, на яку збирався закачати газ, у зв’язку з теплою погодою та меншим споживанням, ніж у минулі роки. За його словами, це вплинуло на ринок та призвело до зниження цін на газ.
"Я би сказав, що зараз у нас здоровий рівень газу у сховищах на цей період року… Але ми знаємо, що цього року виклики продовжаться і ми повинні ще зробити багато речей для імплементації домовленостей, досягнутих минулого року", - зазначив речник Єврокомісії, уточнивши, що йдеться передусім про реформи у сфері енергоефективності.
- Рада Євросоюзу 5 серпня 2022 року ухвалила постанову про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 41.42Продаж 42.53
- Актуальне
- Важливе