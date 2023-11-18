Болгарія відмовиться від імпорту російської нафти на пів року раніше, ніж планувала, - ЗМІ
Болгарія вирішила припинити імпорт сирої нафти з Росії у березні 2024 року - на пів року раніше, ніж планувалося. Уряд ухвалив таке рішення, щоб завадити РФ обходити західні санкції
Про це пишуть Politico та The Sofia Globe.
Зазначається, що Болгарія відмовлятиметься від російської нафти у два етапи. Зокрема, з 1 січня наступного року в країні призупинять квотування експорту, а вже з 1 березня - повністю припинять імпорт та переробку нафти з Росії.
Міністр фінансів Болгарії Ассен Васильєв підкреслив, що таке рішення корисне для громадян його країни, оскільки воно зупиняє експорт і гроші, які направляються в Росію, а також гарантує стабільність на внутрішньому ринку палива.
Крім того, укладені домовленості призначені й для уникнення голосування щодо вотуму недовіри уряду, запланованого на 22 листопада.
Раніше повідомлялося, що Болгарія пропускає мільйони барелів російського "чорного золота" на завод, що належить РФ і розташований на болгарській території. Після переробки завод переправляє очищені нафтопродукти за кордон, зокрема й до країн Євросоюзу.
За даними Politico, така "лазівка" у санкціях принесла Росії близько 1 млрд євро.
- У жовтні Болгарія також запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до Європейського Союзу.
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