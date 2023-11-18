Болгарія відмовиться від імпорту російської нафти на пів року раніше, ніж планувала, - ЗМІ

Про це пишуть Politico та The Sofia Globe.

Зазначається, що Болгарія відмовлятиметься від російської нафти у два етапи. Зокрема, з 1 січня наступного року в країні призупинять квотування експорту, а вже з 1 березня - повністю припинять імпорт та переробку нафти з Росії.

Міністр фінансів Болгарії Ассен Васильєв підкреслив, що таке рішення корисне для громадян його країни, оскільки воно зупиняє експорт і гроші, які направляються в Росію, а також гарантує стабільність на внутрішньому ринку палива.

Крім того, укладені домовленості призначені й для уникнення голосування щодо вотуму недовіри уряду, запланованого на 22 листопада.

Раніше повідомлялося, що Болгарія пропускає мільйони барелів російського "чорного золота" на завод, що належить РФ і розташований на болгарській території. Після переробки завод переправляє очищені нафтопродукти за кордон, зокрема й до країн Євросоюзу.

За даними Politico, така "лазівка" у санкціях принесла Росії близько 1 млрд євро.