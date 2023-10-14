Болгарія ввела податок на транзит російського газу через свою територію
Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до Європейського Союзу
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що це змусило трейдерів замислитися, чи не може цей крок спровокувати суперечку з РФ і постачальниками палива на тлі й без того нестабільного ринку.
Новий законопроєкт, опублікований у п'ятницю, який набуває чинності негайно, вводить плату в розмірі 20 болгарських левів (10,76 долара) за мегават-годину газу російського походження. Це близько 20% ціни еталонного європейського газу, що продається в регіональному центрі Амстердама.
Хоча Болгарія не імпортує газ із Росії для власних потреб, це важливий маршрут для значно зменшених потоків трубопроводів, які Росія спрямовує до Європи після масштабних скорочень у 2022 році. Видання наголошує, що майже половина газу РФ з трубопроводів надходить до Болгарії з Туреччини через з’єднання "Турецький потік" для подальших відправлень до Угорщини, Сербії та інших частин Південної Європи.
"Цей крок додає нової невизначеності на і без того розбурханий ринок. Ціни на газ у Європі зросли останніми днями, оскільки загрози для газових потоків зростають по всьому світу, включаючи війну в Ізраїлі, потенційні удари по ключових експортних заводах в Австралії та вразливість інфраструктури після нещодавнього витоку в трубопроводі Балтійського моря, де підозрюють диверсію", - додають експерти.
Російське ПАТ "Газпром" припинило поставки на внутрішній ринок Болгарії торік після того, як країна відмовилася платити за паливо в рублях і переключилася на альтернативних постачальників, зокрема на Туреччину.
Минулого місяця болгарські законодавці схвалили пропозицію про поступове припинення імпорту російської сирої нафти, що приведе країну в один ряд з іншими членами Європейського Союзу.
"Для держави-члена ЄС загрожувати постачанням газу іншому члену Союзу суперечить європейській солідарності, правилам і є неприйнятним", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто.
Законопроєкт покликаний реалізувати санкції ЄС щодо Росії, запроваджені у відповідь на її вторгнення в Україну.
За словами законодавців, які розробили цей захід, його метою є "справедливе оподаткування прибутку, отриманого на території держави, і збільшення доходів бюджету"
- 30 вересня Болгарія звинуватила Росію в посиленні євроскептичних настроїв, спрямованих на блокування глибшої інтеграції країни в Європейський Союз і прийняття єдиної валюти блоку.
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