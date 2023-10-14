Болгарія ввела податок на транзит російського газу через свою територію

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що це змусило трейдерів замислитися, чи не може цей крок спровокувати суперечку з РФ і постачальниками палива на тлі й без того нестабільного ринку.

Новий законопроєкт, опублікований у п'ятницю, який набуває чинності негайно, вводить плату в розмірі 20 болгарських левів (10,76 долара) за мегават-годину газу російського походження. Це близько 20% ціни еталонного європейського газу, що продається в регіональному центрі Амстердама.

Хоча Болгарія не імпортує газ із Росії для власних потреб, це важливий маршрут для значно зменшених потоків трубопроводів, які Росія спрямовує до Європи після масштабних скорочень у 2022 році. Видання наголошує, що майже половина газу РФ з трубопроводів надходить до Болгарії з Туреччини через з’єднання "Турецький потік" для подальших відправлень до Угорщини, Сербії та інших частин Південної Європи.

"Цей крок додає нової невизначеності на і без того розбурханий ринок. Ціни на газ у Європі зросли останніми днями, оскільки загрози для газових потоків зростають по всьому світу, включаючи війну в Ізраїлі, потенційні удари по ключових експортних заводах в Австралії та вразливість інфраструктури після нещодавнього витоку в трубопроводі Балтійського моря, де підозрюють диверсію", - додають експерти.

Російське ПАТ "Газпром" припинило поставки на внутрішній ринок Болгарії торік після того, як країна відмовилася платити за паливо в рублях і переключилася на альтернативних постачальників, зокрема на Туреччину.

Минулого місяця болгарські законодавці схвалили пропозицію про поступове припинення імпорту російської сирої нафти, що приведе країну в один ряд з іншими членами Європейського Союзу.

"Для держави-члена ЄС загрожувати постачанням газу іншому члену Союзу суперечить європейській солідарності, правилам і є неприйнятним", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто.

Законопроєкт покликаний реалізувати санкції ЄС щодо Росії, запроваджені у відповідь на її вторгнення в Україну.

За словами законодавців, які розробили цей захід, його метою є "справедливе оподаткування прибутку, отриманого на території держави, і збільшення доходів бюджету"