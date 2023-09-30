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Мінфін Болгарії: РФ намагається зірвати перехід на євро

30 вересня, 2023 субота
00:28
Світ Болгарія

Болгарія звинуватила Росію в посиленні євроскептичних настроїв, спрямованих на блокування глибшої інтеграції країни в Європейський Союз і прийняття єдиної валюти блоку

Про це пише Bloomberg.

Фейкові новинні вебсайти, скоординовані атаки та політичні партії з «дуже тісними зв’язками з Росією» прагнуть підірвати довіру до євро в ході кампанії, пік якої припав на літо, заявив міністр фінансів Ассен Василєв. Він додав, що країна буде дотримуватися свого плану обміну валют до 2025 року.

"Ми бачили фейкові новини, ми бачили російську пропаганду", – сказав Васильєв. "Росія намагатиметься зупинити подальшу європейську інтеграцію в цілому і спробує дестабілізувати будь-які зусилля в цьому напрямку з боку будь-якої країни".

Уряд найбіднішої країни-члена ЄС хоче прийняти євро, щоб підвищити рівень життя та поглибити свою роль у процесі прийняття рішень блоку після виконання більшості формальних вимог протягом багатьох років. Але війна Росії в Україні та енергетична криза в Європі допомогли спровокувати сплеск інфляції — тимчасово збиваючи її зі шляху виконання критеріїв для вступу — і підживили побоювання, що єдина валюта може спричинити зростання цін.

Євро також став мішенню для проросійських, популістських і ультраправих партій, які отримують підтримку по всій Східній Європі.

Болгарська проросійська партія "Відродження", яка підтримує тезу Кремля та хоче, щоб балканська держава вийшла з НАТО, цього року розпочала кампанію проти усиновлення та зібрала сотні тисяч підписів на підтримку референдуму на цю тему, який парламент відхилив. Відродження також організувало протести проти євро, де прихильники партії розмахували російськими прапорами та скандували антизахідні гасла.

Минулого тижня Болгарія вислала одного російського і двох білоруських священників за підозрою в шпигунстві, тимчасово закривши російську церкву в Софії. У відповідь був викликаний посол Болгарії в Москві. Цей крок став слідом за безпрецедентним висиланням 70 дипломатів минулого року попереднім урядом, у якому Васильєв був міністром фінансів. Росія заперечує спроби вплинути на справи Болгарії.

Численні дослідження показали, що Болгарія є одним із найуразливіших членів ЄС, коли мова заходить про вплив Москви, що підтверджується тривалими культурними та економічними зв’язками між двома країнами.

Попри те, левова валюта Болгарії вже прив’язана до євро в рамках валютної ради, і монетарна політика уважно слідкує за встановленою Європейським центральним банком у Франкфурті.

І настрій, за словами Васильєва, змінюється. Інфляція зменшується, а його уряд, який вступив на посаду в червні, підтримується великою проєвропейською коаліцією колишніх суперників, які об’єдналися, щоб покласти край багаторічній політичній кризі.

"Хоч тут, ймовірно, більше проросійських настроїв і значно більше російської пропаганди, болгари достатньо розумні, щоб знати, в чому їхні інтереси", - сказав він. "Люди починають бачити переваги не тільки прив’язки до євро через валютну раду, яку ми маємо, але й фактично хочуть мати євро".

  • 14 липня Болгарія вперше офіційно оголосила про передачу важкого озброєння Україні. Це найбільший одноразовий пакет військової допомоги від країни.
  • 26 вересня комітет із питань оборони Національної асамблеї Болгарії підтримав рішення щодо надання Україні непридатних для експлуатації ракет для комплексів С-300.

Росія
ЄС
Болгарія
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