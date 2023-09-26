Оборонний комітет парламенту Болгарії підтримав надання Україні непридатних для експлуатації ракет С-300
Комітет із питань оборони Національної асамблеї Болгарії підтримав рішення щодо надання Україні непридатних для експлуатації ракет для комплексів С-300
Про це 26 вересня повідомило Болгарське інформаційне агентство.
Міністр обоорони Болгарії Тодор Тагарєв пояснив, що пропозиція про надання додаткової військової допомоги Україні не передбачає будь-яких ракетних комплексів ППО. Він уточнив, що Болгарія надасть Україні ракети, які не може поремонтувати.
"Нам краще не зберігати несправні ракети ЗРК, тому що це небезпечно і може загрожувати життю особового складу", — заявив начальник оборони адмірал Еміль Ефтімов.
Раніше цього дня четверо депутатів 26 вересня передали до парламенту Болгарії пропозицію надати Україні непридатні для експлуатації ракети для зенітних ракетних комплексів С-300, писав Faktor.
Так, у проєкті рішення за підписами Бойка Борисова, Деляна Пеєвського, Христо Іванова та Кирила Петкова йдеться про те, що Болгарії не потрібні ракети з дефектами, а Україна нібито може їх відремонтувати й використовувати для захисту цивільних об'єктів від повітряних атак РФ.
"Наша країна не має необхідного потенціалу для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їхнє використання нашою армією створило б серйозний ризик для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливості поставити на озброєння такі несправні боєприпаси", - йдеться у зверненні депутатів.
- 14 липня Болгарія вперше офіційно оголосила про передачу важкого озброєння Україні. Це найбільший одноразовий пакет військової допомоги від країни.
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