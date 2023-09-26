Оборонний комітет парламенту Болгарії підтримав надання Україні непридатних для експлуатації ракет С-300

Про це 26 вересня повідомило Болгарське інформаційне агентство.

Міністр обоорони Болгарії Тодор Тагарєв пояснив, що пропозиція про надання додаткової військової допомоги Україні не передбачає будь-яких ракетних комплексів ППО. Він уточнив, що Болгарія надасть Україні ракети, які не може поремонтувати.

"Нам краще не зберігати несправні ракети ЗРК, тому що це небезпечно і може загрожувати життю особового складу", — заявив начальник оборони адмірал Еміль Ефтімов.

Раніше цього дня четверо депутатів 26 вересня передали до парламенту Болгарії пропозицію надати Україні непридатні для експлуатації ракети для зенітних ракетних комплексів С-300, писав Faktor.

Так, у проєкті рішення за підписами Бойка Борисова, Деляна Пеєвського, Христо Іванова та Кирила Петкова йдеться про те, що Болгарії не потрібні ракети з дефектами, а Україна нібито може їх відремонтувати й використовувати для захисту цивільних об'єктів від повітряних атак РФ.

"Наша країна не має необхідного потенціалу для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їхнє використання нашою армією створило б серйозний ризик для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливості поставити на озброєння такі несправні боєприпаси", - йдеться у зверненні депутатів.