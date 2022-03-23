Bon Jovi поширив відео, як одесити готують місто до оборони від Росії під пісню It’s my life
Популярний американський рок-гурт Bon Jovi підтримав українців, які боряться з російським військовим вторгненням.
На своїй офіційній сторінці у Facebook Bon Jovi опублікував відео, як одеські волонтери вантажать на узбережжі мішки з піском під їх відому пісню "It’s my life", передає "Espreso.TV".
"Це для тих, хто стоїть на своєму", - підписали відео музиканти.
- Нагадаємо, рок-гурт Queen випустив на YouTube запис концерту з Харкова, щоб зібрати кошти для України
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