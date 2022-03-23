Bon Jovi поширив відео, як одесити готують місто до оборони від Росії під пісню It’s my life

На своїй офіційній сторінці у Facebook Bon Jovi опублікував відео, як одеські волонтери вантажать на узбережжі мішки з піском під їх відому пісню "It’s my life", передає "Espreso.TV".



"Це для тих, хто стоїть на своєму", - підписали відео музиканти.

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