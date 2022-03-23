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Головна Культура Bon Jovi поширив відео, як одесити готують місто до оборони від Росії під пісню It’s my life

Bon Jovi поширив відео, як одесити готують місто до оборони від Росії під пісню It’s my life

23 березня, 2022 середа
11:32
Культура Bon Jovi

Популярний американський рок-гурт Bon Jovi підтримав українців, які боряться з російським військовим вторгненням.

На своїй офіційній сторінці у Facebook Bon Jovi опублікував відео, як одеські волонтери вантажать на узбережжі мішки з піском під їх відому пісню "It’s my life", передає "Espreso.TV".
 

"Це для тих, хто стоїть на своєму", - підписали відео музиканти.

  • Нагадаємо, рок-гурт Queen випустив на YouTube запис концерту з Харкова, щоб зібрати кошти для України

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