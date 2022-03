Рок-гурт Queen випустив на YouTube запис концерту з Харкова, щоб зібрати кошти для України

Про це повідомляє офіційна сторінка рок-гурту у YouTube, передає Еспресо. TV.



Зазначається, що у вересні 2008 року Queen + Paul Rodgers відповіли на дзвінок від українського фонду Олени Пінчук "AnitiAids Foundation", щоб звернутися до молоді країни з повідомленням "Не дозволяйте СНІДу зруйнувати ваше життя", зігравши безкоштовний концерт, присвячений поширенню СНІДу Life Must Go On у другому за величиною місті України, на історичній площі Свободи в Харкові перед живою аудиторією понад 350 000 осіб. Понад 10 мільйонів дивилися шоу в прямому ефірі по телебаченню.

Повідомляється, що гурт згадує цю подію як "незабутній досвід… одна з тих рідкісних речей у житті, які ви знаєте, що ніколи не забудете".

За 20 годин з моменту виходу концерту на YouTube, вже декілька сотень тисяч людей подивилися запис і чимало фанів зробили свої пожертви до Агентства ООН у справах біженців.

