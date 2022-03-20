"Вони люблять війну: в Україні створили веб-сайт з переліком зірок, які підтримують Путіна
У мережі з'явився веб-сайт, на якому можна подивитись список зірок, які не виступили проти війни в Україні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На веб сайті theylovewar.com є перелік з артистів, інфлюенсерів і політиків, які не виступили проти війни в Україні або ж відверто підтримали дії Володимира Путіна.
Над створенням сайту працював український блогер і бізнесмен Петро Заставний.
Скріншот зі сайту
"Коли путінський фашистськй режим буде повалено ми почуємо мільйон відмазок: ми переживали за сім‘ю, в нас не було вибору, зламали сторінку, це не я, ми такого не публікували, це фотошоп і тд. На їхніх руках кров наших героїв та дітей. Ми все пам‘ятаємо. І коли, після наступного пакету санкцій, в них припече і буде масово закуплятись реклама в підтримку режиму - вони двічі подумають, перед тим як погодитись", - прокоментував свою ідею Петро Заставний.
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