"Вони люблять війну: в Україні створили веб-сайт з переліком зірок, які підтримують Путіна

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На веб сайті theylovewar.com є перелік з артистів, інфлюенсерів і політиків, які не виступили проти війни в Україні або ж відверто підтримали дії Володимира Путіна.



Над створенням сайту працював український блогер і бізнесмен Петро Заставний.





Скріншот зі сайту



"Коли путінський фашистськй режим буде повалено ми почуємо мільйон відмазок: ми переживали за сім‘ю, в нас не було вибору, зламали сторінку, це не я, ми такого не публікували, це фотошоп і тд. На їхніх руках кров наших героїв та дітей. Ми все пам‘ятаємо. І коли, після наступного пакету санкцій, в них припече і буде масово закуплятись реклама в підтримку режиму - вони двічі подумають, перед тим як погодитись", - прокоментував свою ідею Петро Заставний.

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