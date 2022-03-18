Псих та святий: Лідер рок-гурту U2 Боно написав вірш про Путіна та Зеленського
Лідер культового ірландського рок-гурту U2 Боно назвав російського лідера Володимира Путіна психом, а президента України Володимира Зеленського порівняв зі святим Патріком
Про це повідомляє CSPAN у twitter.
Вірш, який надіслав Боно, прочитала конгресменка зі США Ненсі Пелосі на честь Дня святого Патріка.
За її словами, Боно написав вірш про Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
"Вони борються для нас за свободу від цього психа роду людського. Скорботна Ірландія - тепер Україна. А ім'я святого Патріка тепер - Зеленський", - написав Боно, рядки якого прочитала Пелосі.
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