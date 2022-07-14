Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росію колотить, а телебачення малює благосну картинку. В регіонах 70% суб’єктів федерації закредитовано більш ніж на 100% валового продукту. Населення сидить у кредитах, більшість кредитів невиплатні. Це токсичні кредити, які виїдають остаточно економіку. Резервів в Росії немає. Росія може козиряти, що в неї немає великого державного боргу, але борги корпорацій перевищують три бюджети Росії", - пояснив Цибулько.

Також політолог додав, що державними фінансами Росія не перекриє борги корпорацій.

"Корпорації є елементом держави в Росії. В Росії панує державний капіталізм, російські олігархи - це ставленики кадебешної кліки на оперування певним сегментом економіки", - підкреслив Цибулько.

Росія має дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті через введені Заходом санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.

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