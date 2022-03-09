Борімося – поборемо! Міністр оборони Резніков символічно привітав Тараса Шевченка з днем народження

Допис Резніков опублікував у Facebook.



161 рік тому народився культовий український поет Тарас Шевченко. Міністр оборони Олексій Резніков символічно перефразував вірш Шевченка і прикріпив фото з нічного патруля біля КНУ.



"Борімося – поборемо!

Нам Бог помагає!

За нас правда, за нас слава

І воля святая!

Як заповідав…

З днем народження, Кобзарю!", - написав Резніков.



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