Борімося – поборемо! Міністр оборони Резніков символічно привітав Тараса Шевченка з днем народження
Міністр оборони України Олексій Резніков символічно привітав українського поета Тараса Шевченка з днем народження
Допис Резніков опублікував у Facebook.
161 рік тому народився культовий український поет Тарас Шевченко. Міністр оборони Олексій Резніков символічно перефразував вірш Шевченка і прикріпив фото з нічного патруля біля КНУ.
"Борімося – поборемо!
Нам Бог помагає!
За нас правда, за нас слава
І воля святая!
Як заповідав…
З днем народження, Кобзарю!", - написав Резніков.
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