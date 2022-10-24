"Боротьба з наслідками русифікації": Ткаченко подякував окупантам за викрадення пам'ятників Суворову і Ушакову з Херсона
Український міністр культури висловив подяку російським загарбникам за викрадення пам'ятників Суворову і Ушакову з тимчасово окупованого Херсона
Про це написав у телеграмі міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
"Жестом доброї волі", тікаючи з Херсону, росіяни прихопили з собою пам'ятники Суворову та Ушакову. Дякую, звичайно, за підтримку нашого процесу боротьби з наслідками русифікації, але ці питання в законний спосіб мають вирішувати місцеві органи української влади", - написав Ткаченко.
- В Україні запустили проєкт "Збережіть українську культуру", який допоможе зібрати кошти на відновлення зруйнованої армією РФ спадщини.
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