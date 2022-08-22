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"Збережіть українську культуру": Мінкульт запустив проєкт для збору грошей на відновлення зруйнованої окупантами спадщини

22 серпня, 2022 понедiлок
18:21
Культура Маріупольський драмтеатр

В Україні запустили проєкт "Збережіть українську культуру", який допоможе зібрати кошти на відновлення зруйнованої армією РФ спадщини

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

Від початку повномасштабної війни 469 об'єктів культурної спадщини України  пошкоджені або зруйновані рашистами. Збитки вже становлять сотні мільйонів гривень.

Мінкульт разом із телеком-оператором Vodafone Україна презентували проєкт "Збережіть українську культуру", аби залучити благодійні кошти для відбудови пам'яток. 

"Українська культура має тисячолітню історію. Повномасштабне вторгнення Росії на територію суверенної та мирної України з кожним днем приносить дедалі більше руйнувань світовій культурній спадщині. Тож сьогодні разом із компанією Vodafone ми пропонуємо всім небайдужим до культури людям, провідним інституціям, меценатам та іноземним урядам долучитися до збереження та відбудови української та світової культурної спадщини", - зауважила заступниця Міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар.

Наразі на порталі завантажено 15 об'єктів з розподілом на категорії: "повністю зруйновані", "пошкоджені" та "ті, які призупинили свою роботу".  

"Для реставрації, презентованих на порталі об'єктів, треба понад 470 мільйонів гривень. Але, зважаючи на кількість пошкоджених об'єктів по країні, цей список, на жаль, буде лише доповнюватися", - сказала заступниця Міністра.   

Долучитися та допомогти відбудувати українську культуру можна перерахувавши будь-яку суму на спеціальний рахунок міністерства. Також меценати мають можливість стати головним донором будь-якого об'єкта, перерахувавши всю необхідну суму для відновлення.

Обрати локацію та здійснити пожертву необхідно на сайті проєкту. Незабаром можна буде обрати конкретний напрямок допомоги - відновити дах, вікна чи інтер'єр. 

"Ми повинні об‘єднатися навколо збереження спадщини та не допустити, щоб українська культура, як важлива складова світової культури, зникла під уламками війни", - наголосила Анастасія Бондар.

  • Станом на 6 травня Мінкульт зафіксував 300 воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини.
  • Україна спільно з Латвією відновлюватиме пошкоджені росіянами пам'ятки культури завдяки 3D-сканерам.

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російська армія
війна з Росією
окупанти
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