Мінкульт задокументував 300 епізодів воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини
Міністерство культури продовжує фіксувати воєнні злочини армії РФ проти культурної спадщини України. Нині задокументували 300 епізодів
Про це інформує на сторінці у фейсбук Міністерство культури та інформаційної політики України.
У міністерстві наголошують, що знищення об'єктів культурної спадщини за Гаазькою конвенцією 1954 року – воєнний злочин.
"Ми продовжуємо фіксувати кожний випадок звірств російських військових проти культурної спадщини України. Жоден ганебний епізод не повинен залишитися поза увагою міжнародних кримінальних проваджень. Росіяни повинні знати – покарання є невідворотним. Вдячний кожному українцю за допомогу у документуванні випадків пошкодження чи руйнування наших культурних пам'яток", – розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
- Раніше ми повідомляли, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що російська армія свідомо цілить в українські пам’ятки, тому що українська культурна спадщина є однією з головних цілей Путіна.
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