Мінкульт задокументував 300 епізодів воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини

Про це інформує на сторінці у фейсбук Міністерство культури та інформаційної політики України.

У міністерстві наголошують, що знищення об'єктів культурної спадщини за Гаазькою конвенцією 1954 року – воєнний злочин.

"Ми продовжуємо фіксувати кожний випадок звірств російських військових проти культурної спадщини України. Жоден ганебний епізод не повинен залишитися поза увагою міжнародних кримінальних проваджень. Росіяни повинні знати – покарання є невідворотним. Вдячний кожному українцю за допомогу у документуванні випадків пошкодження чи руйнування наших культурних пам'яток", – розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Раніше ми повідомляли, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що російська армія свідомо цілить в українські пам’ятки, тому що українська культурна спадщина є однією з головних цілей Путіна.

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