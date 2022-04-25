Культурна спадщина України є однією з головних цілей Путіна, - Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що російська армія свідомо цілить в українські пам’ятки, тому що українська культурна спадщина є однією з головних цілей Путіна
Про це він сказав ефірі телемарафону єдиних новини, передає Еспресо.
“Більшість пам’яток (зруйнованих та пошкоджених, - ред.) це, на жаль, якраз церкви, причому різних конфесій, і вони розташовані переважно в тих регіонах, де проходили бойові дії. І питання не тільки в тому, які пам’ятки знищені чи пошкоджені. Питання в тому, що цілять вони (росіяни, - ред.) незалежно від того, чи ці пам’ятки є пам’ятками релігійної спадщини, чи воїнів радянської армії, які перемогли у Другій світовій війні. Вони стріляють у пам’ятник Шевченка, як у Бородянці, свідомо. Це в принципі війна цивілізацій. Це війна між добром і злом, війна між життям і смертю. І наша спадщина і наша культура є однією з головних цілей Путіна. Він сам каже, що культура - його знаряддя, одне з небагатьох, яким він може донести “добро” русского міра”, - зауважив Ткаченко.
Він зазначив, що українська культура протиставляється цій війні, розв'язаній росією, на концертних майданчиках по всьому світу, де виступають українські митці, зокрема і на Венеційській бієналє.
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