Культурна спадщина України є однією з головних цілей Путіна, - Ткаченко

Про це він сказав ефірі телемарафону єдиних новини, передає Еспресо.

“Більшість пам’яток (зруйнованих та пошкоджених, - ред.) це, на жаль, якраз церкви, причому різних конфесій, і вони розташовані переважно в тих регіонах, де проходили бойові дії. І питання не тільки в тому, які пам’ятки знищені чи пошкоджені. Питання в тому, що цілять вони (росіяни, - ред.) незалежно від того, чи ці пам’ятки є пам’ятками релігійної спадщини, чи воїнів радянської армії, які перемогли у Другій світовій війні. Вони стріляють у пам’ятник Шевченка, як у Бородянці, свідомо. Це в принципі війна цивілізацій. Це війна між добром і злом, війна між життям і смертю. І наша спадщина і наша культура є однією з головних цілей Путіна. Він сам каже, що культура - його знаряддя, одне з небагатьох, яким він може донести “добро” русского міра”, - зауважив Ткаченко.

Він зазначив, що українська культура протиставляється цій війні, розв'язаній росією, на концертних майданчиках по всьому світу, де виступають українські митці, зокрема і на Венеційській бієналє.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

