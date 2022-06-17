Пошкоджені українські пам'ятки культури відновлюватимуть за допомогою 3D-сканерів

Про це повідомив Урядовий портал.

"За підтримки Міністерства культури Латвії та Ризького технічного університету до України завітала група фахівців на чолі з Бруно Деландесом. Разом з українськими колегами протягом тижня вони здійснили 3D-сканування двох пам’яток культурної спадщини у Чернігові, пошкоджених внаслідок російських обстрілів, а також двох пам’яток сакральної архітектури, на Львівщині та в Києві. Отримані матеріали в подальшому використовуватимуться при розробці реставраційних програм", - зауважили в Кабміні.

Заступниця очільника Мінкульту Катерина Чуєва назвала збереження культурної спадщини під час війни викликом, який потребує консолідації зусиль держави, громадянського суспільства й фахівців.

"Ми дуже вдячні латвійській стороні за підтримку цього проекту з документування пошкоджень об’єктів культурної спадщини України та сподіваємося на продовження співпраці, а також дякуємо учасникам ініціативи "Штаб порятунку спадщини"за допомогу в організації візиту латвійських колег", - додала вона.

Латвія має 20-річний досвід документування надзвичайних ситуацій і діагностики стану об’єктів культурної спадщини під час збройних конфліктів. Схожу допомогу латвійці надавали Іраку у 2005 - 2006 роках. Ці технології застосовували в зонах бойових дій у Сиріїї й Іраку для документування об’єктів зі списку ЮНЕСКО.

Станом на 6 травня Мінкульт зафіксував 300 воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини.

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