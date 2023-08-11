Про це інформує пресслужба.

"Продовжуємо системну боротьбу з квитковими шахраями. Усі оголошення про продаж залізничних квитків на сервісі OLX вже видалені, а нові просто буде неможливо розмістити", – заявив очільник Укрзалізниці Євген Лященко.

Повідомляється, що більшість оголошень про продаж квитків на сайті з продажу належали шахраям. Люди, які купували такі квитки, ставали жертвами обману. Вони або не отримували квиток взагалі, або їм присилали підробки.

"Нашими фахівцями вже було заблоковано понад 20 оголошень про продаж залізничних квитків. Також розроблено алгоритм, який не дозволятиме публікувати такі оголошення в майбутньому", – пояснив директор департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко.

В Укрзалізниці наголошують, купуючи квитки у перекупників, українці можуть залишитися без подорожі взагалі. Крім того, це сприяє квитковим спекулянтам у той час, як хтось, кому дуже потрібно їхати втрачає можливості купити квиток.