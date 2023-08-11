За рік від запуску застосунку Укрзалізниці в ньому купили понад 4 млн квитків
Укрзалізниця святкує річницю свого застосунку, який використали понад мільйон пасажирів. У телефоні було придбано понад 4 млн квитків
Про це інформує пресслужба.
"Сьогодні рівно рік від моменту запуску власного застосунку Укрзалізниці для придбання квитків, розробленого за підтримки Mastercard. За цей рік вже понад 1 млн 240 тисяч пасажирів зареєструвались в застосунку", - звітує компанія.
Повідомляється, що загалом було придбано 4 млн 313 тисяч квитків на поїзди по території України та за кордон.
З моменту запуску застосунку він отримав багато нових функцій. Там можна купувати квитки пільговим категоріям громадян та їх супровідникам, а також на багаж і тварин, швидко вводити ім’я пасажира завдяки збереженню даних в акаунті, замовляти додаткові сервіси. Подорожувати, отримуючи "обіймашки" по програмі лояльності "Залізні друзі", користуватись англійською мовою, оцінювати подорож, вагон чи провідника, подивитись детальний маршрут поїзда та переглянути онлайн-табло вокзалів.
Водночас пасажири можуть отримувати знижки при оформленні поїздки одразу в обох напрямках на рейси Інтерсіті+.
"За допомогою нашого застосунку ви вихоплювали квитки в останню мить, наближаючи зустрічі з вашими рідними, подорожували в День закоханих "Потягом до тебе", купували перші квитки на рейси до деокупованих і деблокованих міст, мандрували разом з вашими пухнастими улюбленцями, замовляли "Бойовий" та "Розвідувальний" чай і донатили на Армію дронів, а ще - скаржились на відсутність позначок з напрямком руху поїзда та просили нас допомогти знайти загублені в поїздці речі", - згадують в Укрзалізниці.
Крім того, найбільше квитків у застосунку, а саме 80 306, було продано на поїзд №715, який курсує між Києвом та Перемишлем. А частіше всього у телефону купляв квитки пасажир, який щодня їздив на роботу та додому маршрутом Ніжин — Київ.
- 5 липня Армія дронів запустила благодійну ініціативу з Укрзалізницею та виробником чаю Gemini, де подорожуючи можна задонатити на безпілотник.
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