Про це інформує Мінцифри.

"Подорожуєте країною та мрієте, щоб наступна поїздка була потягом Київ - Сімферополь? Допомагайте захисникам і захисницям під час мандрівок Україною. Укрзалізниця, Армія дронів та виробник чаю Gemini запускають у поїздах по всій країні спеціальну чайну колекцію", - пише відомство.

Повідомляється, що це не звичайний чай. Кожен пакетик дозволяє пограти в "Морський бій". Розставте свої об’єкти на полі бою та спробуйте знайти техніку противника.

З 5 липня можна придбати чай під час купівлі квитків онлайн, а також у потязі, окрім Інтерсіті+.

Наразі доступний двох видів: бойовий із бергамотом і розвідувальний на кримських травах.

5,5 грн з кожної чашки йде на закупівлю FPV-дронів для Збройних сил України.

Деталі проєкту та регулярні звіти на сайті.

Загалом за 9 місяців діяльності "Армії дронів" придбали 3201 БПЛА.

Підсилити наших захисників та захисниць безпілотниками.