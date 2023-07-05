Придбали чай - задонатили на безпілотник: Армія дронів запускає благодійну ініціативу з Укрзалізницею та Gemini
У середу Армія дронів запускає благодійну ініціативу з Укрзалізницею та виробником чаю Gemini, де подорожуючи можна задонатити на безпілотник
Про це інформує Мінцифри.
"Подорожуєте країною та мрієте, щоб наступна поїздка була потягом Київ - Сімферополь? Допомагайте захисникам і захисницям під час мандрівок Україною. Укрзалізниця, Армія дронів та виробник чаю Gemini запускають у поїздах по всій країні спеціальну чайну колекцію", - пише відомство.
Повідомляється, що це не звичайний чай. Кожен пакетик дозволяє пограти в "Морський бій". Розставте свої об’єкти на полі бою та спробуйте знайти техніку противника.
З 5 липня можна придбати чай під час купівлі квитків онлайн, а також у потязі, окрім Інтерсіті+.
Наразі доступний двох видів: бойовий із бергамотом і розвідувальний на кримських травах.
5,5 грн з кожної чашки йде на закупівлю FPV-дронів для Збройних сил України.
Деталі проєкту та регулярні звіти на сайті.
Загалом за 9 місяців діяльності "Армії дронів" придбали 3201 БПЛА.
Підсилити наших захисників та захисниць безпілотниками.
- Станом на 31 грудня 2022 року в межах проєкту "Армія дронів" придбано було 1577 безпілотників, 928 уже на фронті.
- 31 січня українським розвідникам передали на Донеччину ще 12 безпілотних літальних апаратів SKIF та STEN-2 з "Армії дронів".
- У березні на фронт від "Армії дронів" на схід, запорізький та херсонський напрямки передали 300 безпілотних літальних апаратів Mavic 3T.
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